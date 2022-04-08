Россия предложила Украине добавить Белоруссию в список стран — гарантов безопасности. Об этом 8 апреля рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

Лавров заявил, что переговорный процесс с Украиной проходит тяжело, однако Россия продолжит добиваться того, чтобы поставленные цели были достигнуты.

Отход от стамбульских предложений: Лавров рассказал о «неприемлемом замысле» Украины © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них», — сказал Лавров.

Накануне глава российской дипломатии сообщил, что Киев представил новый проект договора, в котором нет нескольких ключевых пунктов, которые были согласованы на переговорах в Турции.

Так, в документе исчезли пункты о нераспространении гарантий безопасности на Крым и Донбасс и необходимости Украине согласовывать военные маневры на своей территории с РФ. Также украинская делегация предлагает вынести вопрос Крыма и Донбасса на обсуждение в ходе личной встречи Владимира Зеленского с президентом Владимиром Путиным.

Ранее член украинской делегации, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что его страна не будет подписывать документы, аналогичные Будапештскому меморандуму или же Минским соглашениям.