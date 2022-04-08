В пятницу, 8 апреля, город Краматорск на контролируемой Киевом территории Донецкой области был обстрелян «Точкой-У». Удар пришелся на железнодорожный вокзал, где ожидали эвакуации мирные жители. В результате погибло около 30 человек. Киев возложил вину за произошедшее на Москву, однако в Минобороны РФ подчеркивают, что подобных ракет нет на вооружении российской армии.
В российском оборонном ведомстве отметили, что Украина в качестве доказательства наличия у РФ «Точек-У» демонстрирует фотографии пусковых установок с российско-белорусских учений «Союзная решимость» февраля этого года, однако представленные на снимках комплексы не принадлежат России.
«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», — говорится в заявлении.
Ракеты «Точка-У» используются только украинской армией, отметили в ведомстве.
Целью сегодняшнего удара, заявили в Минобороны, является срыв Киевом эвакуации мирных жителей, которые используются ВСУ как живой щит.