Обстрел железнодорожного вокзала Краматорска ракетой «Точка-У» был произведен из населенного пункта Доброполье. Такую информацию озвучили 8 апреля в Министерстве обороны России

В пятницу, 8 апреля, город Краматорск на контролируемой Киевом территории Донецкой области был обстрелян «Точкой-У». Удар пришелся на железнодорожный вокзал, где ожидали эвакуации мирные жители. В результате погибло около 30 человек. Киев возложил вину за произошедшее на Москву, однако в Минобороны РФ подчеркивают, что подобных ракет нет на вооружении российской армии.

В российском оборонном ведомстве отметили, что Украина в качестве доказательства наличия у РФ «Точек-У» демонстрирует фотографии пусковых установок с российско-белорусских учений «Союзная решимость» февраля этого года, однако представленные на снимках комплексы не принадлежат России. Трагедия в Краматорске, репрессии под Киевом, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 8 апреля © штаб ТерО ДНР/Telegram

«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», — говорится в заявлении.

Ракеты «Точка-У» используются только украинской армией, отметили в ведомстве.

Целью сегодняшнего удара, заявили в Минобороны, является срыв Киевом эвакуации мирных жителей, которые используются ВСУ как живой щит.