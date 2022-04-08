После распада Советского Союза США совершили четыре серьезные ошибки, за которые расплачивается весь мир и из-за которых Вашингтон проиграет в стратегической борьбе. Об этом на днях сообщил аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер

«Вашингтон, вероятно, навсегда упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические и экономические структуры, а также организации по безопасности», — пояснил он.

Следующий просчет: США трансформировали Китай из региональной державы в мирового промышленного и военного гиганта.

«Гиганта, которого на самом деле ничем, кроме мировой ядерной войны, остановить нельзя», — добавил Метер.

Он выразил надежду, что такого не произойдет, однако подчеркнул: в Вашингтоне теперь не знают, что делать с Пекином.

Еще один неправильный шаг — оставление доминирующих позиций на Ближнем Востоке.

«Вместо "контролируемого хаоса" после начала операции "Арабская весна" они открыли ящик Пандоры», — написал обозреватель.

Он пояснил, что реальной проблемой для Америки стал не исламский терроризм, а появление в регионе других держав, прежде всего России и Китая.

Четвертая ошибка — неолиберальная политика, которая позволила европейским странам постепенно вырваться из рамок американских интересов и проявлять самостоятельность, выстраивая отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Все эти неверные действия сотрясли миропорядок и ослабили позиции США, и теперь у американцев осталось два варианта: или признать реальность и согласиться на переход к многополярности, или вступить в бой за возвращение гегемонии, однако есть сложности.

«За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир», — продолжил обозреватель.

США выбрали второй путь — бороться с Россией и Китаем и начать решили с Москвы, чтобы затем заняться Пекином, объяснил Метер. Кроме того, он отметил, что по отношению к Китаю Америка использует более мягкую риторику, не отказываясь при этом от угроз ввести санкции. В Пекине, в свою очередь, не верят Вашингтону и вряд ли пойдут на сделку против Москвы — даже если Штаты пойдут на какие-либо уступки по Тайваню, Гонконгу или уйгурскому вопросу.

Для борьбы с Россией США выбрали Украину и управляют ею с 2014 года, написал Метер. Обозреватель заявил о тактической победе США в Европе через украинский кризис: Вашингтон фактически отрезал Москву от партнеров на континенте и теперь пытается найти ситуативного союзника в лице Пекина. Против России введены санкции, вплоть до отстранения спортсменов от международных соревнований и признания русской классической музыки и литературы нежелательными.

«Однако после упомянутой тактической победы США легко могут встать на путь стратегического поражения, то есть потерять контроль над ключевыми глобальными процессами», — спрогнозировал автор.

Он отметил, что антироссийские санкции не поддержали страны БРИКС, Турция, арабские государства. Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном переходе Саудовской Аравии и Китая к расчетам за нефть в юанях.

«Если это произойдет, то станет мощным ударом по так называемому нефтедоллару, на котором с 70-х годов прошлого века зиждется американская экономика», — объяснил Метер.

Также существенный удар по доллару нанесла Россия, перейдя на рублевые расчеты в газовых контрактах. По мнению эксперта, в этой геополитической игре победить может только Китай, а уже сейчас прорисовываются контуры нового мира. Россия обрела стратегическую свободу, а Штаты в скором времени могут остаться гегемоном лишь в западном мире.