Украинские националисты обстреляли жителей Харькова из минометов для устрашения. Об этом 7 апреля заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев, передает РИА Новости

Мифы и надежды украинской непобедимости. Неонацисты верят в чудеса © AFP, Genya SAVILOV

Кроме того, боевики атаковали гражданские автомобили на блокпостах на выездах из Дергачей и Слатино Харьковской области. Жители пытались выехать в направлении России.

Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян.

Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.