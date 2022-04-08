Мифы и надежды украинской непобедимости. Неонацисты верят в чудеса
Мифы и надежды украинской непобедимости. Неонацисты верят в чудеса
© AFP, Genya SAVILOV
«В жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда людям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые», — сказал генерал-полковник.

Кроме того, боевики атаковали гражданские автомобили на блокпостах на выездах из Дергачей и Слатино Харьковской области. Жители пытались выехать в направлении России.

Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян.

Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.