Эксперт рассказал, что может сподвигнуть российскую молодёжь на протест
Эксперт рассказал, что может сподвигнуть российскую молодёжь на протест
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Она объяснила такое мнение максимализмом молодёжи, всегда присутствующим в любом обществе, а также влиянием на неё через социальные сети несистемной оппозиции и иных заинтересованных сил.

Кроме того, для молодежи сегодня характерна зависимость от многих западных брендов и атрибутов современного общества потребления и массовой культуры, количество которых резко снизилось из-за санкций, рассказала эксперт.

«Это также является триггером протеста, причем достаточно быстрого, в основе своей имеющего эмоциональный характер», — указала Лобода.

Полностью интервью можно прочитать здесь.