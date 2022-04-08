Она объяснила такое мнение максимализмом молодёжи, всегда присутствующим в любом обществе, а также влиянием на неё через социальные сети несистемной оппозиции и иных заинтересованных сил.
Кроме того, для молодежи сегодня характерна зависимость от многих западных брендов и атрибутов современного общества потребления и массовой культуры, количество которых резко снизилось из-за санкций, рассказала эксперт.
«Это также является триггером протеста, причем достаточно быстрого, в основе своей имеющего эмоциональный характер», — указала Лобода.
Полностью интервью можно прочитать здесь.