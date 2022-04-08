В России имеются условия для молодёжных протестов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доцент Дальневосточного юридического института МВД РФ, руководитель Приморского регионального отделения Российского общества политологов Оксана Лобода

Эксперт рассказал, что может сподвигнуть российскую молодёжь на протест © ruspolitology.ru

Кроме того, для молодежи сегодня характерна зависимость от многих западных брендов и атрибутов современного общества потребления и массовой культуры, количество которых резко снизилось из-за санкций, рассказала эксперт.

«Это также является триггером протеста, причем достаточно быстрого, в основе своей имеющего эмоциональный характер», — указала Лобода.

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