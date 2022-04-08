Российские вооруженные силы не имеют на вооружении ракет «Точка-У», которой 8 апреля обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Такое заявление сделало Министерство обороны РФ

В пятницу, 8 апреля железнодорожный вокзал Краматорска на подконтрольной Киеву территории был подвергнут обстрелу ракетой «Точка-У». В результате погибло около 30 человек. Украинские власти утверждают, что за этим стоит Россия, однако в Минобороны РФ подчеркнули, что на вооружении российской армии нет подобных ракет. Удар по вокзалу в Краматорске: Зеленский устроил новую кровавую провокацию © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

«Особо подчеркнем — тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — заявили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что никаких огневых задач в Краматорске в этот день у ВС РФ не было и не планировалось.

В Минобороны напомнили, что подобной ракетой «Точка-У» Киевом 14 марта был произведен обстрел центра Донецка, который унес жизни 17 человек. Тогда атаку организовала 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ.