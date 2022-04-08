«Приостановка членства России в Совете по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и прочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из наций Юга, которые не преклоняются перед интересами [западного] господства и отстаивают свою независимость», — написал министр.
В следующем сообщении Родригес задался вопросом, намерены ли участники совета приостановить членство США, более 60 лет нарушающих своей блокадой права кубинского народа.
Накануне ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что сама досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ.