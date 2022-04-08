Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом 7 апреля заявил в своем Twitter глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья

Россия в ответ на голосование за исключение ее из СПЧ ООН досрочно вышла из органа © president.gov.ua

В следующем сообщении Родригес задался вопросом, намерены ли участники совета приостановить членство США, более 60 лет нарушающих своей блокадой права кубинского народа.

Накануне ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что сама досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ.