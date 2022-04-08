Гендиректор киевского метрополитена Виктор Брагинский, являющийся также депутатом столичного горсовета от партии УДАР, предложил властям города переименовать 5 станций метро. Сообщение об этом он опубликовал у себя в соцсети

На Украине объявили «дерусификацию»: снесен бюст Пушкина © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Мукачівська міська рада

В их числе — «Площадь Льва Толстого», «Дружбы народов», «Минская», «Берестейская» и «Героев Днепра».

Ранее в городе Мукачеве Закарпатской области Украины местные власти снесли бюст Александра Пушкина.

Несколько дней назад пишущий на русском азербайджанский писатель Эльчин Сафарли рассказал, что его книги жгут на Украине за то, что он отказался делать политические заявления против РФ.

Все последние годы на Украине в рамках декоммунизации уничтожались памятники советской эпохи, а также связанные с историей России. В рамках этой же кампании были изменены названия многих улиц и проспектов, которые получили имена украинских националистов и пособников нацистов.