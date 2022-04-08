По мнению Брагинского, переименованию подлежат пять станций киевской подземки, которые так или иначе ассоциируются с Россией или Белоруссией.
В их числе — «Площадь Льва Толстого», «Дружбы народов», «Минская», «Берестейская» и «Героев Днепра».
Ранее в городе Мукачеве Закарпатской области Украины местные власти снесли бюст Александра Пушкина.
Несколько дней назад пишущий на русском азербайджанский писатель Эльчин Сафарли рассказал, что его книги жгут на Украине за то, что он отказался делать политические заявления против РФ.
Все последние годы на Украине в рамках декоммунизации уничтожались памятники советской эпохи, а также связанные с историей России. В рамках этой же кампании были изменены названия многих улиц и проспектов, которые получили имена украинских националистов и пособников нацистов.