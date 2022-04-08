«У этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определенные задачи, и есть понимание, для чего это происходит», — пояснил он.
По словам аналитика, население России традиционно связывает свое благосостояние с долларом и евро, однако на фоне ускорения мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Кроме того, у инвесторов, продавших доллар по 120-150 рублей, могло скопиться много российской валюты, которую теперь нужно изъять, чтобы они не разгоняли инфляцию.
Еще один момент укрепления рубля — необходимость обосновать Западу, что следует пойти на уступки в плане разморозки резервов и возможности международных расчетов, заключил Блинов.
Недавно экономист и политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру подтвердил, что российская валюта продолжает укрепляться. Эксперт отмечал, что важно не то, каким будет курс, а чтобы он не колебался. Надо, чтобы не было спекуляций на рубле. Дудчак уточнял, что власти ограничили резкий отток капитала с этой целью.