«Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый, небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — сказал Шеремет.
По его словам, освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.
Депутат добавил, что в Херсонской области восстанавливается нормальная мирная жизнь.
«Сегодня население Херсонской области рассказывает об ужасах и зверином отношении украинских национальных батальонов. Но теперь это все в прошлом. Люди находятся под охраной российских Вооруженных сил», — подчеркнул Шеремет.
Кроме Херсонской области, российские вооруженные силы взяли под контроль часть Запорожской области. Там также налаживается мирная жизнь, готовится к возобновлению учебный процесс. Функции власти в освобожденных городах выполняют военно-гражданские администрации, а также новые мэры.