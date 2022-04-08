Стало известно, кто возглавит Мариуполь после его освобождения
Стало известно, кто возглавит Мариуполь после его освобождения
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«Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый, небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — сказал Шеремет.

По его словам, освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.

Депутат добавил, что в Херсонской области восстанавливается нормальная мирная жизнь.

«Сегодня население Херсонской области рассказывает об ужасах и зверином отношении украинских национальных батальонов. Но теперь это все в прошлом. Люди находятся под охраной российских Вооруженных сил», — подчеркнул Шеремет.

Кроме Херсонской области, российские вооруженные силы взяли под контроль часть Запорожской области. Там также налаживается мирная жизнь, готовится к возобновлению учебный процесс. Функции власти в освобожденных городах выполняют военно-гражданские администрации, а также новые мэры. 