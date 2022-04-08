Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Об этом 8 апреля заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости

Стало известно, кто возглавит Мариуполь после его освобождения © скриншот видео "news-front.info" Шеремет.

По его словам, освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.

Депутат добавил, что в Херсонской области восстанавливается нормальная мирная жизнь.

«Сегодня население Херсонской области рассказывает об ужасах и зверином отношении украинских национальных батальонов. Но теперь это все в прошлом. Люди находятся под охраной российских Вооруженных сил», — подчеркнул Шеремет.

Кроме Херсонской области, российские вооруженные силы взяли под контроль часть Запорожской области. Там также налаживается мирная жизнь, готовится к возобновлению учебный процесс. Функции власти в освобожденных городах выполняют военно-гражданские администрации, а также новые мэры.