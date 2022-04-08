Личный самолёт бывшего главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата Верховной Рады Виктора Медведчука выкатили на взлетно-посадочную полосу как щит, чтобы ее заблокировать. Об этом 7 апреля сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своём Facebook*

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Он отметил, что самолёт находится на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Жуляны» в Киеве.

Кроме того, Данилов сообщил, что по решению СНБО самолёт «вовремя арестовали».

Ранее Данилов заявил, что на Украине готовят так называемый реестр коллаборантов. Кроме того выехавших из страны украинцев по возвращении ждёт задержание и допрос. Мужчинам придется дать объяснение и предоставить соответствующие документы.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что ведомство находится в контакте с адвокатами политика и ожидает информации о его местонахождении.

В свою очередь, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что политик был эвакуирован в безопасное место, а не сбегал из-под домашнего ареста.

*Признана экстремистской организацией в РФ