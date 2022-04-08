К кризису на Украине привела разбалансированность европейской системы безопасности. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, передает МИД КНР

Россия и Китай создают единый ядерный щит — эксперт © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк Ван И.

Он подчеркнул, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира и прикладывает свои усилия для этого.

По словам министра, все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, а не играть роль «мехов» для раздувания огня.

«Нельзя с одной стороны кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий», — указал Ван И.

Недопустимо также заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий, заключил министр иностранных дел Китая.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.