«Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие. Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — сказал Ван И.
Он подчеркнул, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира и прикладывает свои усилия для этого.
По словам министра, все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, а не играть роль «мехов» для раздувания огня.
«Нельзя с одной стороны кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий», — указал Ван И.
Недопустимо также заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий, заключил министр иностранных дел Китая.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.