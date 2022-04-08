Президент Сербии Александр Вучич 7 апреля в эфире национального телевидения отверг все оскорбительные эпитеты, которые бросают в адрес российского лидера Владимира Путина на Западе

Эксперт рассказал, как Путин помирил венгров и сербов © Srbijagas

По данным администрации сербского лидера, стороны констатировали, что нынешний договор с «Газпромом» на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая, и «необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя».

«Что касается разговора с президентом Путиным, он был хорошим, корректным, мы двое давно знаем друг друга. Я не могу принять и не приму тот подход, при котором его называют Гитлером или используют новые англоязычные выражения… когда хотят сказать, что он сумасшедший. <…> Он не безумен, не ведет себя истерично, но, напротив, был очень стабилен, спокойно и рационально разговаривал со мной. Другой вопрос, согласны ли вы по каждому аргументу, но в том, о чем говорили, мы достигли значительной степени согласия, и это для Сербии очень важно», — сказал Вучич.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».