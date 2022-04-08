Блокада Приднестровья, Одесса на стиле, третья волна мобилизации, издевательства над стариками, претензии и угрозы Зеленского. Хроника событий на Украине на утро 8 апреля
Блокада Приднестровья, Одесса на стиле, третья волна мобилизации, издевательства над стариками, претензии и угрозы Зеленского. Хроника событий на Украине на утро 8 апреля
© REUTERS, Umit Bektas
«Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество», — сказал Данилов.  

По его словам, в реестре «будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах». Те, кто был «завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова».

Ранее Данилов также рассказал, что выехавших из страны украинцев по возвращении ждет задержание и допрос.

По его словам, мужчинам придется дать объяснение и предоставить соответствующие документы.