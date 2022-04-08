«Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество», — сказал Данилов.
По его словам, в реестре «будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах». Те, кто был «завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова».
Ранее Данилов также рассказал, что выехавших из страны украинцев по возвращении ждет задержание и допрос.
По его словам, мужчинам придется дать объяснение и предоставить соответствующие документы.