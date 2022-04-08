Украина не хочет подписывать никакие договоры с РФ, которые полностью не будут обеспечивать ее безопасность так, как это понимают в Киеве. Такое заявление в интервью «РБК-Украина» 8 апреля сделал советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который также является членом украинской делегации на переговорах с Россией

«Мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2" — это все не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти "мински" приводят к грандиозным трагедиям. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны — не будут действовать. Мы на это не пойдем, это принципиальный вопрос», — сказал Подоляк.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Киев передал российской стороне новый проект договора, в котором нет ряда пунктов, которые были согласованы на переговорах в Турции. Так, в документе исчезли пункты о нераспространении гарантий безопасности на Крым и Донбасс и необходимости Украине согласовывать военные маневры на своей территории с РФ. Также украинская делегация предлагает вынести вопрос Крыма и Донбасса на обсуждение в ходе личной встрече Зеленского с Владимиром Путиным.

Отход от стамбульских предложений: Лавров рассказал о «неприемлемом замысле» Украины © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Как рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Алексей Леонков, встреча Путина с Зеленским возможна, но условия этой встречи с каждым разом ухудшаются. И, может быть, та единственная встреча, которая может произойти, это будет встреча для подписания акта капитуляции укронацистской власти, которая сейчас терзает украинский народ.