Украинцам, выехавшим за границу во время военного положения, придется дать объяснение и предоставить соответствующие документы. Об этом 7 апреля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона

Блокада Приднестровья, Одесса на стиле, третья волна мобилизации, издевательства над стариками, претензии и угрозы Зеленского. Хроника событий на Украине на утро 8 апреля © REUTERS, Umit Bektas

Кроме того он отметил, что каждый, кто уехал в «командировку», должен будет предоставить отдельный документ от пограничников.

Владимир Зеленский подписал 24 февраля указ «О введении военного положения в Украине». Данилов не пояснил, почему он сказал именно о 22 февраля.