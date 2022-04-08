«Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов», — заявил он.
Кроме того он отметил, что каждый, кто уехал в «командировку», должен будет предоставить отдельный документ от пограничников.
Владимир Зеленский подписал 24 февраля указ «О введении военного положения в Украине». Данилов не пояснил, почему он сказал именно о 22 февраля.