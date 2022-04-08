Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна, его слова приводит американский Госдеп

Россия в ответ на голосование за исключение ее из СПЧ ООН досрочно вышла из органа © president.gov.ua

По его словам, в свете событий вокруг Украины «России не место в организации, чьей главной целью является продвижение уважения прав человека».

Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что сама досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что приверженность России делу защиты и поощрения прав человека не позволяет ей «оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, которые для продавливания своих целей и получения необходимых голосов при принятии решений не гнушаются открытым шантажом суверенных государств».

Он отметил, что решение Москвы досрочно прекратить членство в СПЧ ООН «не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере». По его словам, РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, в вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех государств.