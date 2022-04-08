Власти Украины планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области. Об этом 7 апреля заявил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко в видеообращении, опубликованном в Telegram

В России появился список иностранных компаний под национализацию - СМИ © РИА Новости, Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

В начале апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает национализацию имущества, принадлежащего юридическим лицам и гражданам РФ. Как сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, закон также предлагается применять по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины или суда к физическим и юридическим лицам независимо от гражданства, места проживания, местонахождения, основной деятельности, которые не остановили свою экономическую деятельность в России в период военного положения на Украине.