Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву. Об этом 7 апреля заявил президент страны Александр Вучич в эфире телевидения Сербии

Дружить с Россией: старый-новый президент Сербии Александр Вучич не пошел на поводу у Запада и победил © REUTERS, Antonio Bronic

«Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это… Что им делать с этим самолетом, когда в нашем — пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, 2 тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся», — рассказал Вучич.

По его словам, он поделился этой информацией с гражданами, чтобы они «понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

«Мне дорог Запад, бесконечно дорог. Очень люблю Россию, безгранично ее люблю. Но больше всего в мире люблю Сербию, дайте нам беречь Сербию, как мы ее берегли до сих пор. Это моя просьба к безответственным политикам, которые бы наносили ущерб тупыми демонстрациями, которые бы только вредили Сербии, ставя на нас мишень перед всем Западом и целым миром ради жалких политических очков», — подчеркнул глава государства.

Ложные сообщения о взрывных устройствах в офисе национального авиаперевозчика Air Serbia и аэропорте Белграда поступили 5 апреля. Сигналы о взрывном устройстве на борту сербского авиаперевозчика Air Serbia на рейсах из Белграда в Москву и в Санкт-Петербург поступают почти ежедневно. Одни самолеты были возвращены в аэропорт Белграда, другие прошли противодиверсионный досмотр перед вылетом. МВД сообщало, что все сигналы были ложными.