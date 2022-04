Австралия в качестве военной помощи передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 50 миллионов австралийских долларов (38 миллионов долларов США). Об этом 7 апреля сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в своем Facebook*

Юрий Кнутов о том, поможет ли военная помощь Запада Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ранее Австралия отправила на Украину четыре бронетранспортера, после выступления президента Владимира Зеленского по видеосвязи перед парламентом страны, который призвал к новым санкциям против России и дальнейшей помощи Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.