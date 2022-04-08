Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов - российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Об этом 7 апреля сообщили на сайте американского Минфина

Виноваты США: антироссийские санкции ударили по Венесуэле © pixabay

Новые ограничения в отношении компании «Алроса» расширяют уже введенные ранее санкции на привлечение капитала. Они предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.

Кроме того, под санкции попали восемь россиян и 29 организаций из России за «связь с Объединенной судостроительной корпорацией». В частности, в списке оказались гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Под санкции попали, среди прочего, конструкторское бюро «Алмаз», Балтийский завод, Невское ПКБ, «Адмиралтейские верфи», «Кронштадтский Морской завод», судостроительный завод «Янтарь», ЦКБ «Рубин», КБ «Вымпел», «Севмаш» и другие предприятия.

Помимо этого, Минфин США вывел из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.