Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает 8 апреля РИА Новости

Пушилин: Иностранные журналисты посетили место удара украинской ракеты «Точка-У» по Донецку © denis-pushilin.ru

По его словам, они целенаправленно начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру. Кроме того, отсутствие хотя бы минимальных навыков обращения с данным видом вооружения приведет к массовым случайным жертвам.

В минувшую среду Кабмин Украины расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.

С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.