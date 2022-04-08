Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 апреля в своем Telegram пообещал украинским националистам, которые используют мариупольский завод «Азовсталь» как штаб-квартиру, голливудский, но не счастливый конец

Сотни украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе — Кадыров © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк написал Кадыров.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

Сейчас в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.