«Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером… В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится. <…> Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждет наследников Бандеры, а не кино. Скоро!» — написал Кадыров.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Сейчас в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.