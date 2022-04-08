Украина превратилась в американскую «разменную монету» в глобальной геополитической игре. Об этом 7 апреля заявил военный обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Ван Цян

Посол России обвинил США в «прямом ударе» по россиянам © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк уверен, что нынешнее обострение ситуации на Украине демонстрирует прокси-стратегию официального Вашингтона.

Прокси-войны, или опосредованные войны, ведут крупные страны, избегая при этом прямого участия в конфликтах. В этой форме державы-провокаторы могут поддерживать союзников, укреплять военные блоки, перекраивать политическую карту мира, а также сохранять и расширять собственную мощь.

По словам обозревателя, будучи страной-гегемоном номер один в мире, Штаты являются ветераном опосредованной войны.

Во время холодной войны Соединенные Штаты непрерывно создавали беспорядки в мире. Горячие точки в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке повсеместно обладали полным набором атрибутов и характеристик опосредованных войн, напомнил Цян.

В нынешней ситуации с Украиной США «разжигают огонь» прямо на пороге России в ущерб интересам своих европейских партнеров. Официальный Вашингтон искал конфликтный процесс без необходимости нести личную ответственность за последствия. Украина крайне удачно подошла в качестве полигона для такого рода эксперимента, резюмировал автор.

Ранее издание Global Times заявило, что США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.