Иностранные журналисты, посетившие Волноваху и Горловку, были шокированы как увиденными разрушениями и жертвами, так и необъективностью ведущих мировых СМИ по отношению к Донбассу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Олег Ясинский

Эксперт рассказала о работе французских журналистов в ДНР © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ясинский, родившийся на Украине и проживший большую часть жизни в Чили, считает, что многие западные журналисты, хорошо знающие механизмы манипуляции общественным мнением в своих странах, бывают более безошибочны в своих оценках и «выбирают нужную сторону».

«Думаю, что самое острое и сильное ощущение, которое было у моих коллег — это несправедливость того, что мировой телевизор, мировой "телевизионный Геббельс" показывает миру картину, прямо противоположную тому, что реально происходит», — отметил журналист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.