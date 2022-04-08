Он заметил, что в группе, посетившей Донбасс, были журналисты из Германии, Италии, стран бывшей Югославии.
Ясинский, родившийся на Украине и проживший большую часть жизни в Чили, считает, что многие западные журналисты, хорошо знающие механизмы манипуляции общественным мнением в своих странах, бывают более безошибочны в своих оценках и «выбирают нужную сторону».
«Думаю, что самое острое и сильное ощущение, которое было у моих коллег — это несправедливость того, что мировой телевизор, мировой "телевизионный Геббельс" показывает миру картину, прямо противоположную тому, что реально происходит», — отметил журналист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.