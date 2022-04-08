Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие, но США вряд ли пойдут на этот шаг. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

«Правительством США командуют фашисты» - американский журналист популярно объяснил, почему это так © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

В течение этого периода наиболее интенсивные удары будут наноситься именно по складам с ядерными вооружениями.

«Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно господину [Ярославу] Качиньскому, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только конченые идиоты могут на такое пойти. Поэтому Штаты никогда там этого не разместят», — рассказал Сивков.

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