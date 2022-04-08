«Правительством США командуют фашисты» - американский журналист популярно объяснил, почему это так
«Правительством США командуют фашисты» - американский журналист популярно объяснил, почему это так
© РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк
Он указал, что в случае гипотетических военных действий между Россией и НАТО, в самом начале конфликта стороны будут применять только обычное оружие.

В течение этого периода наиболее интенсивные удары будут наноситься именно по складам с ядерными вооружениями.

«Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно господину [Ярославу] Качиньскому, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только конченые идиоты могут на такое пойти. Поэтому Штаты никогда там этого не разместят», — рассказал Сивков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.    