Нетрадиционным оружием, о котором шла речь на встрече вице-премьера Юрия Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным, может быть лазерное или кинетическое оружие, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Эксперты назвали крупнейших в мире экспортеров оружия © Министерство обороны Украины/Anthony Jones

«Здесь могут проводиться работы в интересах повышения мощности этого излучателя, с тем чтобы обеспечивать не только функциональный вывод из строя объектов, но и вывод из строя физический — то есть физическое уничтожение, разрушение», — сообщил эксперт.

Другим возможным вариантом он назвал электромагнитные орудия, которые теоретически могут разогнать снаряд «до любой скорости».

«Создание таких электромагнитных пушек и их использование может стать новым шагом в развитии танковой, противотанковой артиллерии и других систем метательного оружия, позволяющего уничтожать противника за счет исключительно высокой скорости полёта поражающего элемента. Это называется кинетическим оружием», — рассказал Сивков.

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