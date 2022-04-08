Он заметил, что на вооружении российских Вооружённых сил уже имеется лазерный комплекс, предназначенный для вывода из строя объектов, находящихся в воздухе или в космосе.
«Здесь могут проводиться работы в интересах повышения мощности этого излучателя, с тем чтобы обеспечивать не только функциональный вывод из строя объектов, но и вывод из строя физический — то есть физическое уничтожение, разрушение», — сообщил эксперт.
Другим возможным вариантом он назвал электромагнитные орудия, которые теоретически могут разогнать снаряд «до любой скорости».
«Создание таких электромагнитных пушек и их использование может стать новым шагом в развитии танковой, противотанковой артиллерии и других систем метательного оружия, позволяющего уничтожать противника за счет исключительно высокой скорости полёта поражающего элемента. Это называется кинетическим оружием», — рассказал Сивков.
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