Французские журналисты, побывавшие на освобождённых территориях ДНР, в своих репортажах искажали действительность, оставляя только те мнения и факты, которые соответствовали их повестке. Таким свидетельством поделилась в ходе интервью изданию Украина.ру руководитель российского «Общества друзей Юманите» Олеся Орленко

«Более страшной картины я не видел нигде» - журналист о разрушенной Волновахе © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

«Журналисты, которые были со мной на освобождённых территориях, разговаривали с одними и теми же людьми. Но потом в статье эти журналисты пишут только те свидетельства очевидцев, которые следуют их повестке — всё было хорошо до спецоперации, а сейчас стало плохо… Но тех людей, которые говорят совершенно противоположные вещи, они просто не упоминают. Это своего рода фальсификация», — указала эксперт.

Она призвала читателей не питать иллюзий по поводу независимости западной прессы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.