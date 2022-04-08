Она отметила, что подобное поведение продемонстрировали, в частности, некоторые известные и уважаемые ею французские журналисты.
«Журналисты, которые были со мной на освобождённых территориях, разговаривали с одними и теми же людьми. Но потом в статье эти журналисты пишут только те свидетельства очевидцев, которые следуют их повестке — всё было хорошо до спецоперации, а сейчас стало плохо… Но тех людей, которые говорят совершенно противоположные вещи, они просто не упоминают. Это своего рода фальсификация», — указала эксперт.
Она призвала читателей не питать иллюзий по поводу независимости западной прессы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.