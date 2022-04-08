Она отметила, что по вопросам, касающимся Украины, во французских медиа царит «самоцензура».
«Сейчас самоцензура французских СМИ работает гораздо лучше, чем любые возможные законы, санкции, ограничения. Сейчас жертвами самоцензуры оказались абсолютно все. Не надо запрещать СМИ какой-то ориентации», — рассказала Орленко.
По её мнению, такая ситуация стала возможна в результате концентрации большинства СМИ в руках немногих владельцев, в частности, компаний «Боллоре» и «Луи Виттон».
Полностью интервью можно прочитать здесь.