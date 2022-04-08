Основные французские СМИ практически в унисон транслируют пропаганду киевского режима. Об этом рассказала в интервью изданию Украина.ру руководитель российского «Общества друзей Юманите» Олеся Орленко

Журналистика на крови. Как в Украине борцы с цензурой ее вводили и развивали © voanews.com

«Сейчас самоцензура французских СМИ работает гораздо лучше, чем любые возможные законы, санкции, ограничения. Сейчас жертвами самоцензуры оказались абсолютно все. Не надо запрещать СМИ какой-то ориентации», — рассказала Орленко.

По её мнению, такая ситуация стала возможна в результате концентрации большинства СМИ в руках немногих владельцев, в частности, компаний «Боллоре» и «Луи Виттон».

Полностью интервью можно прочитать здесь.