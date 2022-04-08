России следовало бы делать ставку на левых политиков во Франции. Именно они поддерживают выход Парижа из НАТО, рассказала в интервью Украина.ру руководитель Общества друзей Юманите Олеся Орленко

«По-хорошему, России с практической точки зрения стоило бы делать ставку на левых, потому что только левые предлагают выход из НАТО, причём Фабьен Руссель говорит о полном выходе из НАТО. Эти политики выступают против вмешательства в спецоперацию. Они предлагают созвать общеевропейскую конференцию касательно перестройки всей системы коллективной безопасности, сесть за стол переговоров с нуля», — сказала Орленко. Франция объявила о поставках вооружений Украине и новых санкциях против России © REUTERS, Ludovic Marin

Фабьен Руссель, глава Коммунистической партии Франции — единственный из кандидатов, который в ответ на информационную провокацию с Бучей говорит о том, что это надо расследовать, в отличие от подавляющего большинства остальных, которые подхватили риторику Украины, добавила эксперт.

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