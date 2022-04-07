Пушилин и Турчак вывесили флаги на здании администрации Розовки. Теперь там будет располагаться общественная приемная главы Донецкой Народной Республики по оказанию помощи местному населению.
В настоящий момент на освобожденных территориях Запорожской области продолжается процесс налаживания мирной жизни силами военно-гражданских администраций. Так, сегодня стало известно, что в городе Энергодар местный совет самоуправления низложил проукраинского мэра и других чиновник, вместо них уже выбран новый градоначальник.
Ранее в народных республиках Донецка и Луганска выразили готовность после выхода к границам областей продолжать участие в спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.