Глава ДНР Денис Пушилин и первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак 7 апреля прибыли в Запорожскую область, где в населенном пункте Розовка водрузили флаг России и знамя Победы. Видео об этом публикуют СМИ

В подконтрольном РФ Энергодаре сменилась власть © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В настоящий момент на освобожденных территориях Запорожской области продолжается процесс налаживания мирной жизни силами военно-гражданских администраций. Так, сегодня стало известно, что в городе Энергодар местный совет самоуправления низложил проукраинского мэра и других чиновник, вместо них уже выбран новый градоначальник.

Ранее в народных республиках Донецка и Луганска выразили готовность после выхода к границам областей продолжать участие в спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.