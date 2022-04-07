Киевскому режиму следует допустить на территорию Бучи международных экспертов, это было бы единственно правильным шагом. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру журналист-международник Олег Ясинский

Он отметил, что происшедшее, является, прежде всего, трагедией. Превращать её в медийное шоу, для разжигания ненависти, по мнению журналиста, является ещё одним военным преступлением. Сивков объяснил, почему ВС РФ непричастны к убийствам в Буче © REUTERS, Zohra Bensemra/File Photo

«Всегда верующие и с той, и с другой стороны приведут достаточно аргументов на уровне пропаганды. Нужно действительно объективное международное расследование с выводами», — считает журналист.

Ясинский, родившийся на Украине и проживший большую часть жизни в Чили, рассказал, что побывал в Буче несколько месяцев назад, и город оставил у него хорошее впечатление.

«Когда нынешняя украинская власть превратила Киев в настоящий мусорник, Буча и Ирпень были небольшими оазисами нормальной, комфортной, хорошей, полноценной жизни. Очень странно это было видеть в той Украине», — заметил журналист.

Он добавил, что пока неизвестно, кто убил людей в городе.

«И Украина, и мир ждут реального расследования для того, чтобы ответственные ответили за это», — сказал Ясинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.