«Русские и украинцы поругались». Эксперт из Чили о том, как устроились там эмигранты из бывшего СССР
«Русские и украинцы поругались». Эксперт из Чили о том, как устроились там эмигранты из бывшего СССР
© РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
Родившийся на Украине и проживший большую часть жизни в Чили журналист рассказал, что в первый день российской военной спецоперации с ним связались представители не менее двенадцати информационных агентств и телеканалов из Аргентины, Чили и Эквадора с просьбой прокомментировать происходящие события.

«После того, как я прокомментировал, ко мне [больше] никто не обращался», — сказал Ясинский.

Журналист уверен, что это было связано с тем, что его точка зрения оказалась не прозападной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.    