Медийное пространство большинства стран Латинской Америки «зачищено Западом», поэтому происходящее на Украине там отображается только с одной точки зрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Олег Ясинский

«Русские и украинцы поругались». Эксперт из Чили о том, как устроились там эмигранты из бывшего СССР © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«После того, как я прокомментировал, ко мне [больше] никто не обращался», — сказал Ясинский.

Журналист уверен, что это было связано с тем, что его точка зрения оказалась не прозападной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.