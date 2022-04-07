Родившийся на Украине и проживший большую часть жизни в Чили журналист рассказал, что в первый день российской военной спецоперации с ним связались представители не менее двенадцати информационных агентств и телеканалов из Аргентины, Чили и Эквадора с просьбой прокомментировать происходящие события.
«После того, как я прокомментировал, ко мне [больше] никто не обращался», — сказал Ясинский.
Журналист уверен, что это было связано с тем, что его точка зрения оказалась не прозападной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.