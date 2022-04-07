Украинская сторона на переговорах с РФ не получала претензии от российской делегации. Таким образом член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал 7 апреля «РБК-Украина» заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменившихся предложениях Киева

Ранее в этот же день Лавров рассказал, что накануне РФ получила от Украины новый вариант проекта соглашения, в который были внесены изменения по сравнению с тем вариантом, который обсуждался в Турции. Так, Киев убрал из проекта пункт о нераспространении гарантий безопасности на Крым и Донбасс, необходимость согласовывать военные маневры на своей территории с Россией и настаивает на обсуждении статуса Крыма и Донбасса на двусторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Такие предложения Лавров назвал неприемлемыми.

Подоляк заявил, что украинская делегация не получала претензий со стороны РФ. Отход от стамбульских предложений: Лавров рассказал о «неприемлемом замысле» Украины © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Поэтому сложно понять, что именно он (Лавров — ред.) имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали… Безусловно, работа юридических подгрупп предполагает и отработку формулировок, уточнение формулировок. Но не более того. Позиция же российской стороны и нынешние заявления Лаврова — нам абсолютно понятны», — сказал Подоляк.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.