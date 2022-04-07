Белоруссия провела специальную операцию по вызволению своих граждан с территории Украины. Подробности 7 апреля озвучил президент республики Александр Лукашенко, передает Белта

«Не о капитуляции». Татьяна Монтян рассказала, о чем на самом деле договариваются РФ и Украина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Белорусский президент поручил главе КГБ Ивану Тертелю представить всех участников спецоперации к госнаградам.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру заявил, что если бы Белоруссия ввела свои войска и заняла западные области Украины, то это могло бы ускорить темп российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.