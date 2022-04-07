«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — сказал Лукашенко.
Белорусский президент поручил главе КГБ Ивану Тертелю представить всех участников спецоперации к госнаградам.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру заявил, что если бы Белоруссия ввела свои войска и заняла западные области Украины, то это могло бы ускорить темп российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.