Он указал, что с военной точки зрения размещение американского ядерного оружия в Польше не имеет большого смысла. Поэтому заявление Качиньского просто демонстрирует его желание спровоцировать войну между США и Россией.
«Связано это с тем, что Качиньский и другие представители политической элиты Польши жаждут урвать у Украины кусок территории. Это старая польская дурная привычка — желание за счет соседей обогатиться, ограбить соседей», — рассказал Сивков.
Он вспомнил слова Уинстона Черчилля, назвавшего Польшу «гиеной Европы».
Нынешняя Польша, по словам Сивкова, не изменила своего желания к приобретениям за счёт соседних государств.
Российский эксперт уточнил, что имеет в виду не народ, а элиту Польши.
Полностью интервью можно прочитать здесь.