Заявление председателя правящей партии Польши Ярослава Качиньского о готовности страны разместить у себя ядерное оружие США носит чисто политический характер. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Он указал, что с военной точки зрения размещение американского ядерного оружия в Польше не имеет большого смысла. Поэтому заявление Качиньского просто демонстрирует его желание спровоцировать войну между США и Россией.

«Связано это с тем, что Качиньский и другие представители политической элиты Польши жаждут урвать у Украины кусок территории. Это старая польская дурная привычка — желание за счет соседей обогатиться, ограбить соседей», — рассказал Сивков.

«Гиена Европы». Почему Черчилль так называл Польшу и что происходит сегодня © CC0, Pixabay Уинстона Черчилля, назвавшего Польшу «гиеной Европы».

Нынешняя Польша, по словам Сивкова, не изменила своего желания к приобретениям за счёт соседних государств.

Российский эксперт уточнил, что имеет в виду не народ, а элиту Польши.

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