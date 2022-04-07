«Пока ситуация на Донбассе постепенно накаляется и мы понимаем, что апрель будет достаточно горячим. Поэтому большая очень просьба. Все, кто имеет возможность выехать, в первую очередь это касается женщин, детей и стариков и кто не задействован в работе критической инфраструктуры, на промышленных предприятиях, я бы рекомендовал им побыть в более безопасном месте», — сказал Филатов.
Также градоначальник порекомендовал людям, которые выехали в Днепр из Донецкой и Луганской области, ехать дальше, на Запад Украины.
Несмотря на то, что мэр Киева Виталий Кличко выступил с обращением пока не возвращаться в столицу, украинские СМИ накануне отметили, что на подъездах к городу образовались пробки.
Киевляне стали возвращаться после новости о том, что в Бучу Киевской области, где ранее велись активные боевые действия, с визитом прибыл Владимир Зеленский.