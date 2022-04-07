Мэр Днепра Борис Филатов ожидает эскалации ситуации в городе, поэтому призвал местных жителей не возвращаться, а женщин, детей и стариков, которые остались, срочно эвакуироваться. Об этом 7 апреля он рассказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Всему виной Днепр. Украинские аграрии начали вооружать пограничников © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), пресс-служба ГПСУ Филатов.

Также градоначальник порекомендовал людям, которые выехали в Днепр из Донецкой и Луганской области, ехать дальше, на Запад Украины.

Несмотря на то, что мэр Киева Виталий Кличко выступил с обращением пока не возвращаться в столицу, украинские СМИ накануне отметили, что на подъездах к городу образовались пробки.

Киевляне стали возвращаться после новости о том, что в Бучу Киевской области, где ранее велись активные боевые действия, с визитом прибыл Владимир Зеленский.