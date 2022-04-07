Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины. Об этом 7 апреля сообщается на сайте СК РФ

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях по уголовным делам.

Глава ведомства поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса для повышения эффективности работы по установлению лиц, причастных к совершению военных преступлений.

«За восемь бед – один ответ». Татьяна Монтян о еще одном военном преступлении, которое совершила Украина

Позднее Министерство обороны РФ подтвердило факты издевательств на Украине над российскими пленными.

Журналист-международник Олег Ясинский в интервью Украина.ру рассказал, что украинские войска не дают мирным жителям покинуть зону боевых действий для того, чтобы потом обвинить Россию в собственных военных преступлениях. Он отметил, что нацбатальоны захватывают гражданское население и используют его в качестве живого щита.