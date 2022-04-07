«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях по уголовным делам.
Глава ведомства поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса для повышения эффективности работы по установлению лиц, причастных к совершению военных преступлений.
В конце марта газета New York Post опубликовала статью, в которой рассказала о видео с «ужасными издевательствами над российскими военнопленными, в том числе выстрелами в ноги некоторым из них».
Позднее Министерство обороны РФ подтвердило факты издевательств на Украине над российскими пленными.
Журналист-международник Олег Ясинский в интервью Украина.ру рассказал, что украинские войска не дают мирным жителям покинуть зону боевых действий для того, чтобы потом обвинить Россию в собственных военных преступлениях. Он отметил, что нацбатальоны захватывают гражданское население и используют его в качестве живого щита.