Украина представила новый проект своих предложений по соглашению с РФ, в котором прослеживается отказ от тех положений, которые были предложены украинской стороной на переговорах в Стамбуле. Об этом 7 апреля рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

По его словам, Киев передал свои предложения накануне. «Все сгорело в огне истории». Безпалько о том, сколько еще будут вестись переговоры с Украиной © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В них предполагается обсуждение статуса Крыма и Донбасса на личной встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Лавров назвал такую идею «неприемлемым замыслом».

Кроме этого, в новом варианте предложений нет пункта о нераспространении гарантий безопасности на Крым и Донбасс, что ранее обговаривалось в Стамбуле. Также в документе убран пункт о необходимости для Украины согласовывать военные учения на своей территории с Россией. Вместо этого в проекте содержатся «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля», то есть до начала спецоперации.

Также глава российской дипломатии не исключил, что Украина продолжит выдвигать новые условия в рамках переговоров, в том числе о выводе российских войск, что Москва также считает неприемлемым.

По словам Лаврова, такое поведение украинской власти может быть обусловлено тем, что США подталкивают эту страну к продолжению боевых действий.

«Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования», — сказал Лавров.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.