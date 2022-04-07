«В этих условиях мы можем спокойно, методично, как в Мариуполе, уничтожать… группировку ВСУ на Донбассе. По моим оценкам, это будет минимум три недели, если не месяц», — указал эксперт.
Он добавил, что на этом этапе будет продолжено уничтожение аэродромов, складов вооружений, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на всей территории Украины.
По мнению Сивкова, после уничтожения группировки ВСУ в Донбассе следует «спокойно» развёртывать наступление на запад, потому что у киевского режима не останется сил и средств.
Полностью интервью можно прочитать здесь.