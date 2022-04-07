В условиях, когда ВСУ потеряли значительную часть своей бронетанковой техники, авиации и систем ПВО, российские войска могут приступить к уничтожению группировки войск киевского режима в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

«В этих условиях мы можем спокойно, методично, как в Мариуполе, уничтожать… группировку ВСУ на Донбассе. По моим оценкам, это будет минимум три недели, если не месяц», — указал эксперт.

Основные задачи первого этапа выполнены: Шойгу сделал заявление по спецоперации © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По мнению Сивкова, после уничтожения группировки ВСУ в Донбассе следует «спокойно» развёртывать наступление на запад, потому что у киевского режима не останется сил и средств.

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