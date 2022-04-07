Запад способствует срыву переговоров Украины и России, продолжая поставлять в страну оружие. Об этом 7 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Научились любить грязь»: американский журналист объяснил, почему жители США верят пропаганде © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране. Документ находился на рассмотрении ещё в январе, однако в конце февраля в связи с обострением на Украине проект был принят.

Нынешние власти США полностью соответствуют определению фашистского государства, данному основоположником фашизма Бенито Муссолини, рассказал ранее американский военный корреспондент Рассел Бентли в интервью изданию Украина.ру.