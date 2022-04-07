«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как с точки зрения Кремля решение отразится на дальнейших отношениях с США.
Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране. Документ находился на рассмотрении ещё в январе, однако в конце февраля в связи с обострением на Украине проект был принят.
Нынешние власти США полностью соответствуют определению фашистского государства, данному основоположником фашизма Бенито Муссолини, рассказал ранее американский военный корреспондент Рассел Бентли в интервью изданию Украина.ру.