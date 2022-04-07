Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) объявил войну всему русскому - как пережитку «российско-имперского прошлого». Сообщение об этом было опубликовано 7 апреля на странице горсовета в Facebook*

Городские власти проинформировали, что «дерусификация» проводится в связи с «военной агрессией России». Ранее в городе переименовали улицу Льва Толстого.

Исполнительный комитет горсовета решил перенести этот процесс на памятники, первым из которых стал бюст Александра Пушкина. Так, за счет бюджета он был демонтирован вместе с мемориальной доской, которая висела на носившей его имя местной школе.

Нападки на русскую культуру начались во время российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Наиболее радикальную точку зрения высказал министр культуры Польши Петр Глиньский, он считает, что русская культура должна вовсе исчезнуть из публичного пространства.

Михаил Юдин: Главное, что может вернуть единство славянам, — культура © скриншот видео "mstaacru" Эльчин Сафарли рассказал, что его книги жгут на Украине за то, что он отказался делать политические заявления против РФ.

Как ранее рассказала в интервью изданию Украина.ру писательница, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина, купленная Западом культурная элита зависимых стран приводит к власти полностью зависимых от него политиков, таких как Владимир Зеленский.

* Организация запрещена в РФ как экстремистская