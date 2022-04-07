Городские власти проинформировали, что «дерусификация» проводится в связи с «военной агрессией России». Ранее в городе переименовали улицу Льва Толстого.
Исполнительный комитет горсовета решил перенести этот процесс на памятники, первым из которых стал бюст Александра Пушкина. Так, за счет бюджета он был демонтирован вместе с мемориальной доской, которая висела на носившей его имя местной школе.
Нападки на русскую культуру начались во время российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Наиболее радикальную точку зрения высказал министр культуры Польши Петр Глиньский, он считает, что русская культура должна вовсе исчезнуть из публичного пространства.
Накануне пишущий на русском азербайджанский писатель Эльчин Сафарли рассказал, что его книги жгут на Украине за то, что он отказался делать политические заявления против РФ.
Как ранее рассказала в интервью изданию Украина.ру писательница, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина, купленная Западом культурная элита зависимых стран приводит к власти полностью зависимых от него политиков, таких как Владимир Зеленский.
* Организация запрещена в РФ как экстремистская