Мэр города Каховка Херсонской области, которая полностью находится под российским контролем, Виталий Немерец сбежал на подконтрольную ВСУ украинскую территорию. Его сообщение 7 апреля опубликовала Каховская городская территориальная община в Facebook*

Дончанка рассказала о жертвах националистической пропаганды на Херсонщине © РИА Новости, Михаил Пархоменко / Перейти в фотобанк

Также он обратился к жителям города со словами, что если он физически не с ними, «это не значит, что он решил их бросить».

Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.

Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.

*Признана экстремистской организацией в РФ