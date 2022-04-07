«Считаю, что нет пользы для общины от мертвого мэра или мэра где-то в подвале. Поэтому принято решение уехать из временно оккупированной Каховской области на подконтрольную ВСУ территорию», — сказал Немерец.
Также он обратился к жителям города со словами, что если он физически не с ними, «это не значит, что он решил их бросить».
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.
Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
*Признана экстремистской организацией в РФ