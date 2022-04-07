«Мы не Европейский союз и не США, которые просто хапают и воруют имущество и золотовалютные резервы нашей страны, а также собственность российских граждан. Каждое конкретное решение будет приниматься взвешенно и объективно специальной рабочей группой. Все будет сделано по-человечески и по закону», — сказал вице-спикер.
По его словам, речь идет, прежде всего, об имуществе украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших нацизм на Украине, в их числе есть и бывшие крымчане, покинувшие полуостров после воссоединения с Россией. Кроме того, под действия закона о национализации, в случае его принятия Госдумой, могут попасть и граждане западных стран, занявших агрессивную позицию по отношению к России.
«Те люди, которые занимаются бизнесом и имеют какую-то собственность в Крыму, но не выступают против России и Крыма, не финансируют киевский режим и украинских нацистов, им беспокоиться нечего. Пусть они продолжают работать. Никакой всеобщей национализации имущества в регионе не будет. А те люди, кто зарабатывает здесь деньги и финансирует нацбаты и все прочее, пусть начинают трястись, нервничать и пить успокоительные таблетки, все равно это им не поможет», — сказал Фикс.
Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму.