Французское ежемесячное издание Le monde diplomatique — взвешенное и серьёзное СМИ, которое выделяется этим из общей массы французских медиа. Такое мнение выразила в интервью изданию Украина.ру руководитель российского «Общества друзей Юманите» Олеся Орленко

Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Le monde diplomatique — вот замечательное ежемесячное аналитическое издание. Там тексты действительно взвешенные, действительно нормальная аналитика. Они обладают достаточной независимостью», — указала эксперт.

Она добавила, что эта газета имеет много изданий на иностранных языках, в том числе на русском.

Полностью интервью можно прочитать здесь.