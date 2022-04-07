Она рассказала, что в целом французские СМИ — односторонние и зависимые от своих владельцев. В частности, в освещении конфликта на Украине они полностью транслируют пропаганду киевского режима.
«Le monde diplomatique — вот замечательное ежемесячное аналитическое издание. Там тексты действительно взвешенные, действительно нормальная аналитика. Они обладают достаточной независимостью», — указала эксперт.
Она добавила, что эта газета имеет много изданий на иностранных языках, в том числе на русском.
Полностью интервью можно прочитать здесь.