Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Макрон намерен вместе с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию в Мариуполе
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
Она рассказала, что в целом французские СМИ — односторонние и зависимые от своих владельцев. В частности, в освещении конфликта на Украине они полностью транслируют пропаганду киевского режима.

«Le monde diplomatique — вот замечательное ежемесячное аналитическое издание. Там тексты действительно взвешенные, действительно нормальная аналитика. Они обладают достаточной независимостью», — указала эксперт.

Она добавила, что эта газета имеет много изданий на иностранных языках, в том числе на русском. 

Полностью интервью можно прочитать здесь.  