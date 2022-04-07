Российский писатель и политик Захар Прилепин 7 апреля в своей колонке для RT прокомментировал создание на Украине боевого соединения из российских военнопленных и спрогнозировал, на кого в действительности будет делать ставку Запад в своей антироссийской борьбе

Презентация российских «власовцев» в Киеве закончилась провалом © скриншот видео Інтерфакс-Україна

По мысли Прилепина, такую структуру действительно могли организовать при поддержке Главного разведывательного управления при Минобороны Украины, однако ее чисто боевая эффективность равна нулю, так как бывшие российские военнопленные не мотивированы, поддавшись давлению и материальным посулам украинской стороны.

«В сети создаваемое Киевом подразделение уже окрестили "реинкарнацией власовской РОА". Это верно по общей политической мифологии, но по сути — неверно. Они будут создавать не военное, а экстремистское подразделение, основой которого станут не перевербованные солдаты и офицеры, а гражданские лица, исповедующие неонацистскую идеологию», — написал Прилепин.

Писатель полагает, что в ненависти к Советского Союзу и нынешней России сойдутся российские праворадикалы и представители либерального лагеря. Именно антикоммунизм стал мобилизующей силой украинского Майдана 2014 года, этот же маневр могут попытаться провернуть и в России.

В качестве иллюстрации своего тезиса он обращает внимание на символику Легиона — бело-сине-белый флаг, который использует так называемый Антивоенный комитет Михаила Ходорковского. Прилепин утверждает, что беглая российская либеральная оппозиция оказывают идеологическую и финансовую поддержку Легиону.

«Если вы думаете, что наших либералов пугают свастики, — вы ошибаетесь. Их пугают только красные знамёна и "Бессмертные полки". Именно это они ненавидят всем своим существом. По сути, сейчас воспроизводится тот же сценарий, что был задействован на киевском Майдане, когда либеральная интеллигенция для достижения победы делает ставку на правых отморозков», — пишет Прилепин.

Российские власовцы воюют за Степана Бандеру © president.gov.ua

«И сейчас мы станем свидетелями создания либерального неонацистского батальона Легион "Свобода России". Именно эти люди, по задумке не только Киева, но и коллективного Запада, должны прийти к власти в России. Российские аналоги не только Зеленского, но и Билецкого, Тягныбока, Гончаренко, комбата Калины и прочих Ярошей. Они подружились там и подружатся здесь. Они давно опознали друг друга», — резюмировал писатель.