«За 7 недель (с 17.02.2022 по 07.04.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 801 обстрел территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», — говорится в материале представительства.
Там добавили, что всего за указанный период украинские войска применили 8130 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (четыре ракеты), РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-2 «Ураган» (1260 снарядов).
«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) за вышеуказанный период стали 30 мирных жителей, из них 12 погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 3 детей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что также были разрушены и повреждены 420 домостроений в 23 населенных пунктах, поврежден 61 объект гражданской инфраструктуры.
РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.