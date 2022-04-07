Украинские войска больше 800 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) с 17 февраля по 7 апреля. Об этом в четверг сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

В Курской области позиции пограничников обстреляли из минометов © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Операція об'єднаних сил говорится в материале представительства.

Там добавили, что всего за указанный период украинские войска применили 8130 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (четыре ракеты), РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-2 «Ураган» (1260 снарядов).

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) за вышеуказанный период стали 30 мирных жителей, из них 12 погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 3 детей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что также были разрушены и повреждены 420 домостроений в 23 населенных пунктах, поврежден 61 объект гражданской инфраструктуры.

РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.