«Видео показывает, как украинские силовики застрелили раненого российского солдата». Статья под таким заголовком была опубликована 6 апреля в американской газете New York Post

«В среду было опубликовано жуткое видео, на котором украинские военные стреляют и убивают раненого российского солдата на дороге к западу от Киева», — говорится в статье.

Там также указывается, что подлинность кадров была проверена американской газетой New York Times, и рассказываются подробности убийства тяжелораненого российского военнослужащего.

28 марта та же газета опубликовала статью, в которой рассказывает о видео с «ужасными издевательствами над российскими военнопленными, в том числе выстрелами в ноги некоторым из них».

В среду, 6 апреля, Министерство обороны РФ подтвердило факты издевательств на Украине над российскими пленными.