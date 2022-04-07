«В среду было опубликовано жуткое видео, на котором украинские военные стреляют и убивают раненого российского солдата на дороге к западу от Киева», — говорится в статье.
Там также указывается, что подлинность кадров была проверена американской газетой New York Times, и рассказываются подробности убийства тяжелораненого российского военнослужащего.
28 марта та же газета опубликовала статью, в которой рассказывает о видео с «ужасными издевательствами над российскими военнопленными, в том числе выстрелами в ноги некоторым из них».
В среду, 6 апреля, Министерство обороны РФ подтвердило факты издевательств на Украине над российскими пленными.