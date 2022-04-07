Он напомнил, что ограничения не поддержало множество стран. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток — похожая картина и в Южной Америке с Африкой.
В итоге для экономики ФРГ сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам.
Бек напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Германия зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у США.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.
Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Тогда Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли.