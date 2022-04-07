Обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а напротив, изолировали тех, кто эти санкции ввел. Об этом 6 апреля заявил экономист Андреас Бек, слова которого приводит немецкий телеканал N-TV

Петр Самойленко: Санкции вынуждают молодежь опасаться за свое будущее © dvfu.ru

В итоге для экономики ФРГ сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам.

Бек напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Германия зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

Страны Запада в ответ на это ввели серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Тогда Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли.