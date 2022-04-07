Кроме того, по ее словам, совершено 181 преступление против украинцев.
«В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране», — заверила Фезер.
В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне военной операции на Украине. Пользователи соцсетей сообщают о случаях агрессии против россиян, о нанесении оскорбительных надписей на российских учреждениях. Ситуация усугубляется тем, что поток беженцев с Украины неуклонно растет.
Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что получает сотни сообщений от соотечественников о случаях притеснения и нарушения их прав.