В Германии с 24 февраля выявили 383 преступления против выходцев из России. Об этом на днях заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke

Крымские немцы призвали канцлера ФРГ остановить травлю русскоязычного населения © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране», — заверила Фезер.

В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне военной операции на Украине. Пользователи соцсетей сообщают о случаях агрессии против россиян, о нанесении оскорбительных надписей на российских учреждениях. Ситуация усугубляется тем, что поток беженцев с Украины неуклонно растет.

Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что получает сотни сообщений от соотечественников о случаях притеснения и нарушения их прав.